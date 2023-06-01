Kütahya OBM personeli sel baskınlarında su tahliyelerine destek verdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri Kütahya Belediyesine destek vererek, su baskının yaşandığı mahallelerde görev yaptı. Aşırı yağış sonucu il merkezindeki Zafertepe, Alipaşa, Yunusemre ve Cumhuriyet mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri su baskının yaşandığı mahallelerde Kütahya Belediyesi ekiplerine su tahliye işlemlerinde destek verdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri Kütahya Belediyesine destek vererek, su baskının yaşandığı mahallelerde görev yaptı.

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle il merkezinde ulaşımda aksamalar olurken, bazı iş yerleri ve bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri su baskının yaşandığı mahallelerde Kütahya Belediyesi ekiplerine su tahliye işlemlerinde destek verdi.

Aşırı yağış sonucu il merkezdeki Zafertepe, Alipaşa, Yunusemre ve Cumhuriyet mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yardım isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Gelen ihbarlar sonucu arazözler ile yardım için seferber olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi yaparak, zorda olan vatandaşlara destek verdi. - KÜTAHYA