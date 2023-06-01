Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kütahya OBM personeli sel baskınlarında su tahliyelerine destek verdi

Kütahya OBM personeli sel baskınlarında su tahliyelerine destek verdi

Güncel Haberler

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri Kütahya Belediyesine destek vererek, su baskının yaşandığı mahallelerde görev yaptı. Aşırı yağış sonucu il merkezindeki Zafertepe, Alipaşa, Yunusemre ve Cumhuriyet mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri su baskının yaşandığı mahallelerde Kütahya Belediyesi ekiplerine su tahliye işlemlerinde destek verdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri Kütahya Belediyesine destek vererek, su baskının yaşandığı mahallelerde görev yaptı.

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle il merkezinde ulaşımda aksamalar olurken, bazı iş yerleri ve bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli ve orman işçileri su baskının yaşandığı mahallelerde Kütahya Belediyesi ekiplerine su tahliye işlemlerinde destek verdi.

Aşırı yağış sonucu il merkezdeki Zafertepe, Alipaşa, Yunusemre ve Cumhuriyet mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yardım isteyen vatandaşların imdadına yetişti. Gelen ihbarlar sonucu arazözler ile yardım için seferber olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi yaparak, zorda olan vatandaşlara destek verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Belediyesi Cumhuriyet Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title