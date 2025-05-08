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Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yıl Sonu Yemin Töreni

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yıl Sonu Yemin Töreni
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, 2024 yılında 34 bin er alarak temel askerlik eğitimi vermeye devam ediyor. Erler, askeri eğitimin yanı sıra psikolojik dayanıklılık ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele gibi konularda da eğitim alıyor. Eğitim sonunda düzenlenen yemin töreninde duygusal anlar yaşandı.

TÜRKİYE'nin acemi birliklerinde eğitim veren tek hava tugayı olan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, her yıl on binlerce Mehmetçiğe temel askerlik eğitimi veriyor.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2024 yılında yaklaşık 34 bin er eğitim gördü. Mehmetçikler, burada hem silahla ilk kez tanışıyor hem de çok yönlü bir askeri eğitimden geçiyor. Süreç boyunca yanaşık düzen, temel askerlik ile kapsamlı eğitimlerden geçen erler, aldıkları mekanik nişancılık eğitiminin ardından ise başlangıç atışlarını gerçekleştiriyor.

Askeri eğitimin yanında çok yönlü bir hazırlık sürecinden geçen Mehmetçiklere, istihbarat, siber güvenlik, psikolojik dayanıklılık, afet farkındalık, yangın, teknoloji bağımlılığıyla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerle ilgili bilinçlendirme, Atatürkçülük, ilk yardım ve okuma-yazma dersleri de veriliyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve planlanan teknolojileri hakkında bilgi paylaşımı da yapılıyor.

Mehmetçiklerin eğitim sahasında gösterdiği gayret ve disiplin dikkat çekerken, eğitim sonunda gerçekleştirilen yemin töreninde duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, askerlik mesleğinin Türk milletinin kültüründe taşıdığı ifade ederek, "Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe, askerlik kutsaldır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri, Türk milletinin kalbidir. Memleketimizin yedi farklı bölgesinden gelerek bu kutsal asker ocağına katıldınız ve eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Artık usta bir asker olarak göreve hazırsınız. Bugünden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çelik kanatları altındaki yerinizi alacaksınız. Temel askerlik eğitiminin yanında; bayrak, vatan, asker ve silah arkadaşlığının yarattığı paylaşma, yardımlaşma, bir ve beraber olma duygusunu da yaşadınız. İnanıyorum ki, burada kurduğunuz arkadaşlıklarınız sivil hayatınızda da kalıcı olacaktır. Unutmayınız ki, hayatınızdaki en önemli hedefiniz canları pahasına kurdukları Cumhuriyetimizi yaşatmak olmalıdır" dedi.

Törenin ardından, usta birliklerine teslim olmadan önce aileleriyle bir araya gelen erler, hasret gidererek sevinç ve gururu bir arada yaşadı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı hem verdiği eğitim hem de taşıdığı misyon itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yetiştirme kapasitesinde önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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