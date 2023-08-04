Kütahya'da Telefon Dolandırıcılığı Uyarısı

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşlılar ve emekliler arasında artan telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, kurbana ismiyle hitap ederek kimlik bilgilerini, hesap bilgilerini veya para göndermelerini istiyorlar. Vatandaşlar, bu kişilerle bilgi paylaşmamalı ve polis/jandarma ekiplerine bilgi vermelidir.

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşlılar, emekliler olmak üzere son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları yeniden uyardı.

Gediz Belediye hoparlöründen vatandaşları sürekli olarak uyaran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı konusunda şikayetlerde artış var. Polis, savcı veya devlet görevlisi telefonla arayarak vatandaşlardan asla para talebinde bulunmaz vurgusunda bulunuldu.

Yapılan ilanlarda özellikle yaşlı vatandaşların kandırıldığı ifade edilirken, "Arayan dolandırıcılar kurbana ismi ile hitap ederek kimliğiniz ele geçirildi, tutuklanan bir kişi üzerinden kimliğiniz çıktı, PKK/FETÖ terör örgütü üyeleri hesaplarınızda para aklıyor, kimliğiniz kullanılarak para çekiliyor, isminiz kara para aklama suçuna karıştı gibi çeşitli yalanlarla vatandaşlarımızdan kimlik bilgilerini, hesap bilgilerini, hesap şifrelerini veya para göndermelerini istiyorlar. Bu kişilerle asla herhangi bir bilginiz paylaşmayın. Para göndermeyin" ifadeleri kullanıldı.

Bankada parası olan özellikle 60 yaş üstü vatandaşları hedef alan dolandırıcılar sürekli yapılan uyarılara rağmen vatandaşları tehdit ederek, korkutarak paniğe sürükleyerek dolandırdığı ifade edilirken bu konuda hiç vakit kaybetmeden polis veya jandarma ekiplerine bilgi verilmelidir denildi. - KÜTAHYA