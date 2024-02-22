Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin liralık 11 senet ele geçirildi.

Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, D.Ş. ve A.C.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler C.D, H.S.D, C.D, Ç.İ, B.E, E.C. ile E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere 19 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda arsa tapusu üzerine konulmuş 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ile 368 bin liralık 11 senet ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim? İYİ Parti Bilecik adayı kim? 2024 İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 23 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İYİ Parti Balıkesir adayı kim? 2024 İYİ Parti Büyükşehir Balıkesir Belediye Başkan adayı kimdir? Sparta Prag Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sparta Prag Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Aydın adayı kim? 2024 İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özer Kayalı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sparta Prag Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur, UEFA Konferans Ligi'nden devam ediyor mu? İYİ Parti Artvin adayı kim? 2024 İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti Amasya adayı kim? 2024 İYİ Parti Amasya Belediye Başkan adayı Erhan Ciğer kaç yaşında, nereli? Roma Feyenoord maçı CANLI izle! 22 Şubat Roma Feyenoord maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İYİ Parti Ağrı adayı kim? 2024 İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kaç yaşında, nereli? Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title