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Kütahya'da karısını bıçakla yüzünden yaralayan kişi tutuklandı

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Kütahya'da, ayrı yaşadığı eşinin yüzünü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kütahya'da, ayrı yaşadığı eşinin yüzünü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan K.G. (30), Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak yardım talebinde bulundu.

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, kadının yüzüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralandığını belirledi.

K.G, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Karısını yaralayan Sinan G. (32) ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çiftin bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sinan G'nin barışmak için eve gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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