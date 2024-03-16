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Kütahya'da Cuma Namazı Sırasında Kalp Krizi Geçiren Kişi Toprağa Verildi

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Kütahya'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden kişi, aynı camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kütahya'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi, aynı camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün, Servi Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'ne cuma namazını kılmak için giden Halil İbrahim Tekin (63), vaaz verildiği esnada fenalaştı.

İhbar üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tekin'i ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Tekin, hayatını kaybetti.

Halil İbrahim Tekin'in cenazesi, cenaze töreni için kalp krizi geçirdiği camiye getirildi. Tekin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.

Tekin'in vaaz esnasında fenalaşması ve sağlık ekiplerince kendisine müdahale edilmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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