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Kütahya'da Baharın Gelişiyle Badem Ağaçları Çiçek Açtı

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Kütahya'da baharın gelişiyle badem ağaçları çiçek açtı

Arılar, rengarenk badem çiçekleri üzerinde adeta dans etti

KÜTAHYA - Kütahya'da badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kütahya'da bu yıl sert geçen kışın ardından yerini güneş aldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerindeki badem ağaçları beyaza büründü.

Arıların da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladığı görüldü.

Burcu Turan isimli vatandaş, soğuk geçen kışın ardından havaların ısınması ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ifade etti.

Önceki yıllar kış mevsimlerinin ılıman geçmesinden dolayı badem ağaçlarının Mart ayının ikinci yarısında doğru çiçek açtığını belirten Cavit Açan, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı çok sert geçmedi. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" diye konuştu.

Melih Algın isimli vatandaş ise, çiçek açan baden ağaçlarının güzelliğinden fotoğraf çekerek de istifade ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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