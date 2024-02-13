Kütahya'da 2 Kilo 115 Gram Esrar Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, çantasında 2 kilo 115 gram esrar bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da çantasında 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şehirler arası sefer yapan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Otobüste yapılan kontrollerde, uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen yolcu M.Ş'ye ait çantada 2 kilo 115 gram ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.