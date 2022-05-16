Kütahya'da '100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye' projesi hayata geçirilecek

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla "100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye" projesi kapsamında şehitlikleri ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler verileceği bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, üniversite koordinesinde yürütülen projeye Kütahya Valiliği, Dumlupınar, Altıntaş, Emet kaymakamlıkları ve belediyeleri ile Kütahya Sevdalı Yürekler Derneği'nin destek verdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği binlerce şehidin verildiği topraklara dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Bu projeyle Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruzun aziz şehitlerinin bulunduğu Kütahya sınırlarındaki şehitliklerin, tarihine, kültürüne duyarlı bir nesil için gençlerimiz tarafından ziyaret edilmesinin özendirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın milli şuurunu canlandırmak, gelecek nesillerin şehit olmuş ecdadlarını unutmamaları ve kurtuluş mücadelesinin manevi atmosferini yaşamaları bu projenin en büyük hedefidir."

Zengin, 18 Ağustos 2022'ye kadar Kütahya sınırlarında bulunan Dumlupınar Şehitliği, Büyük Aslıhanlar Üç Tepe Şehitliği, Altıntaş Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Sekip Efendi Şehitliği ve Emet Cevizdere Şehitliği'ni ziyaret ederek buradan konum bildiren öğrenciler arasında yapılan kuraya göre 100 hediye takdim edileceğini sözlerine ekledi.