Aydın'dan Katar'a giden spor kafilesi mahsur kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a giden 31 kişilik spor kafilesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında Katar hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle başkent Doha'da mahsur kaldı.

Katar Aspire Akademisi'nin 28 Şubat-5 Mart'taki futbol turnuvası için Katar'da olan 21'i çocuk 31 kişilik Kuşadası Küçükada Kulübü kafilesi, uçuş iptalleri nedeniyle dönemiyor.

Akademinin tesislerinde konaklayan ve buradan ayrılamadıklarını söyleyen kafile başkanı Mustafa Gökçe güvende olduklarını, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.

Gökçe, saldırıların şiddetini hissettiklerini belirterek, "Bugün yaklaşık şöyle bir iki saat önce çok patlama oldu. Bayağı bir patlama oldu, biz de tedirgin olduk. Yukarıda füzeler birbirini vuruyor. Buradan anladığım kadarıyla hava savunma sisteminden füzeler fırlatılıyor, İran füzelerini vuruyor. Çok patlama oldu." diye konuştu.

Kafiledeki sporcu çocuklardan Saffet Bilal Danış'ın babası Hasan Danış da endişe duyduklarını, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Patlama seslerinin duyulduğunu öğrendiğini kaydeden Danış, "Ondan çok korkuyor çocuklar. İnşallah en kısa süre içerisinde dönmelerini bekliyoruz. Yetkililerin ilgilendiğini biliyoruz. En kısa sürede bekliyoruz inşallah." dedi.