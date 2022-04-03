Kuşadası'ndan Sisam'a 2 yıl sonra ilk feribot seferi

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan'ın turistik adası Sisam'a (Samos) 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

Kuşadası ile Yunanistan'ın Sisam ve Patmos adaları arasında haftanın 2 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat ayında kaldırıldı. Kararın ardından Kuşadası'ndan Sisam'a ilk feribot seferi bugün yapıldı. Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran, 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti. Feribot seferlerinin yeniden başlamasının, Kuşadası'nda deniz turizmine hareket getirmesi bekleniyor.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da "Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleyeceğiz. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçiriyorduk. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.