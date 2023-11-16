Kuşadası Belediye Başkanı Balıkçılar Kahvesi'ni Yenileme Sözü Verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın simge mekanlarından olan Balıkçılar Kahvesi'ni kısa süre içerisinde pırıl pırıl bir tesis olarak ARYA A.Ş bünyesinde kente kazandıracaklarını söyledi.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda buluşan Başkan Ömer Günel, Balıkçılar Kahvesi ile ilgili bir soru üzerine açıklama yaptı. Kuşadası Balık Hali'nin üst katında yer alan ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan Balıkçı Kahvesi'ni yenileme projesinin, yıkımın tehlike arz etmesi nedeniyle revize edildiğini belirten Başkan Ömer Günel "Yıkım için belediye binamızın yıkımını da gerçekleştiren uzman bir ekiple çalışıyoruz. Alt kattaki esnafımız en ufak bir zarar görmeden gerekli yıkım çalışmalarını tamamladıktan sonra Balıkçılar Kahvesi'ni modern, pırıl pırıl bir tesis olarak halkımızın kullanımına açacağız. Tesis Arya A.Ş tarafından işletilecek. Su Ürünleri Kooperatifine de 152 metrekarelik bir idari ofis alanı ayıracağız. Ayrıca Balık Hali'nde de bir çalışma gerçekleştirerek meydandaki kötü kokuyu ortadan kaldıracağız. 4 buçuk yıldır hangi sözü verip de tutmadığımı gördünüz. Hep daha fazlasını yaptım. Balıkçılar Kahvesi ile ilgili verdiğimi sözü de elbette ki tutacağım" dedi.

Kuşadası için çalışan ve balıkçı esnafını da çok seven bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Balıkçılar Kahvesi'ni yapmak üzere irade beyanında bulunduğumuz, kooperatif ile el sıkıştığımız ve protokolün gereklerini yerine getirmek üzere kolları sıvadığımız bir dönemde bazı çevreler tabiri yerindeyse pişmiş aşa su kattı. Kuşadası'nda ilk defa böyle bir şeye tanıklık ettim. Tüm balıkçı esnafı olmasa da bana bu muameleyi reva gören arkadaşlara helal olsun demek istiyorum. Ancak Kuşadası'nda işler artık tehdit ve şantajla yürümüyor. Kuşadası'nın 30 yıllık geçmişinde balıkçılara kimse benim kadar destek olmadı. Balıkçılarımıza oltasından ağına kadar gerekli tüm malzemeleri temin ettik. Önümüzdeki süreçte de malzeme desteğine devam edeceğiz. Balıkçılar Kahvesi'ni de kentimize yeniden kazandıracağız." - AYDIN