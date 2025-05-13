DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Kurtul Çakın, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adaylığını Duyurdu

Kurtul Çakın, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adaylığını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti başkan adayı Kurtul Çakın, projelerini tanıtarak üyelere birlik çağrısında bulundu. Göreve seçilmesi durumunda kurumsallaşmaya ve saygınlık kazandırmaya odaklanacağını belirtti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) başkan adayı Kurtul Çakın, bir araya geldiği meslektaşlarına projelerini anlattı.

Gelecek yıl ocak ayında yapılacak ÇGC seçimlerinde başkan adayı olan Çakın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşmasında, projeleri hakkında bilgi verdi.

Çakın, 1975 yılında kurulan ÇGC'nin Türkiye'de kamu yararına çalışan 5 gazeteciler cemiyetinden birisi olduğunu söyledi.

Ocak ayında göreve seçilmesi halinde kurumsallaşmaya önem vereceklerini belirten Çakın, ÇGC'ye yeniden bir saygınlık kazandırmak için kolları sıvayacaklarını dile getirdi.

Üyeleri, ÇGC'yi hep birlikte ayağa kaldırmaya davet eden Çakın, "Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç için göreve hazırız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini eski parlak günlerine döndürmenin sözünü veriyoruz." dedi.

Çakın, ÇGC'nin yönetimsel olarak heyecanını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir görevi çok uzun yıllar yaparsanız bıkkınlık olur, heyecanınız dinerse faturası da bu olur. Her genel kurul sonrası 'son 3 yıl daha' diyerek görev istenilmez. Buradan bir kez daha altını çizerek belirtiyorum; 2 dönem yani 6 yıl için göreve soyundum. 6 yılın sonunda bayrağı, bu işi bizden daha heyecanlı yapacağına inandığımız bir isme bırakmalıyız. Doğrusu da budur, arkamızdan gelen nesillerin de önünü açmalıyız. Cemiyetimize sahip çıkmak hepimizin görevidir."

Kurtul Çakın, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.