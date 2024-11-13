Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Brezilya'da Yapıldı

SAO PAULO, 13 Kasım (Xinhua) -- Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu ilk kez, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlendi.

"Kalkınma ve Yeniden Canlanma: Küresel Güney'in Yeni Yolculuğu" temasıyla pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen forumda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kutlama mesajları okundu.

Forumun açılış töreninde Küresel Güney Medya Haber Ağı'nın tanıtımı yapıldı. Forum sırasında Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Sao Paulo Deklarasyonu, "İnsanlığın İlerlemesinin Yeni Modeli ve Küresel Önemi" başlıklı düşünce kuruluşu raporu ve "Küresel Güney'in Uyanışı" raporunun birçok dildeki sürümleri de açıklandı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin kılavuzluğunda Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa organize edilen foruma 70 ülke ve bölgedeki 170 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet kuruluşu ve işletmeden yaklaşık 350 temsilci katıldı.