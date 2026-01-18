Haberler

Küresel Direniş Platformundan İran'a destek için basın açıklaması

Küresel Direniş Platformu, İran'daki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlere destek amacıyla İstanbul'da İran Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak antiemperyalist direniş çağrısında bulundular.

?Küresel Direniş Platformu, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerin ardından bu ülkeye destek için basın açıklaması yaptı.

Fatih'te bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplanan platform üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Muhammed Ali Akkılıç, son yıllarda bölgede yaşanan savaş, darbe ve çatışmaların sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu dile getirdi.

Akkılıç, "1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'a karşı kesintisiz bir şekilde sürdürülen çok yönlü saldırılarda yeni bir aşama olarak devrimci İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasını, yerine emperyalizmin kuklası ve siyonizm işbirlikçisi olan yeni bir rejimin kurulmasını istiyorlar." diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Filistin'deki gelişmelerin de bu planın bir parçası olduğunu belirten Akkılıç, şunları kaydetti:

"Filistin direnişimizle olan bağımız ve dayanışmamızın özü de İran İslam Cumhuriyeti ve diğer antiemperyalist ülke ve hareketlerle olan bağımızın özü de aynıdır. Tüm fitnelere ve şeytani komplolara karşı, birlik ve kardeşlik içinde el ele vererek kendi kaderimizi kendi ellerimize almak, özgür ve aydınlık geleceğimizi inşa etmek, medeniyetimizi yeniden kurmak yolunda kararlı bir şekilde yürümektir. Aynı şekilde başta Venezuela olmak üzere, Amerikan haydutluğuna ve siyonist azgınlığa karşı onurlu bir duruş benimseyen tüm ülkeler ve halklarla da aynı bağlara sahibiz."

Gazeteci Nurettin Şirin ise Türkiye'nin yürekli insanları ve özgür vicdanları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Şirin, İran'da meydana gelen olayların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu dile getirerek, "Buradan antiemperyalist baskılara, müdahalelere, darbelere karşı yürekleriyle direnen Venezuela'yı, Bolivya'yı, Küba'yı, Nikaragua'yı, Kolombiya'yı selamlıyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinde katil, terörist İsrail'e karşı meydanları dolduran, on binler, yüz binler, milyonlar halinde her gün gösteri yapan, Avrupa ülkelerinin vicdanlı insanlarını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

