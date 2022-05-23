Kuraklık vurmuştu, şimdi üzerinde kano yapılıyor - Haberler

Kuraklık vurmuştu, şimdi üzerinde kano yapılıyor

SİVAS Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti bu yıl kano sporcularını ağırladı.

Sivas'ta Gençlik Haftası çerçevesinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kürek Federasyonu İl Temsilciliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve bağlı kulüplerden Sivas Dağcılık Kulübü ortak kano faaliyeti düzenledi. Geçtiğimiz yaz aylarında artan sıcaklıklar ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurama tehlikesi atlatan gölde, bu yıl havaların yağışlı geçmesi ve göletin su tutmasıyla gerçekleştirilen kano faaliyeti renkli görüntüler oluşturdu. Programa katılan Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kano botuyla göletin sularında kürek çekti ve yapılan faaliyetle ilgili bilgi verdi. Tunç, yaptığı açıklamada "İl temsilcilerimiz, sporcularımız ve halkımızla birlikte Serpincik göleti su havzasında, güzel havada hep birlikte su sporlarının tanıtımı için gayret gösteriyoruz. İlimizde her alanda olduğu gibi su sporlarında da faaliyet yapılacak çok güzel mekanlar bulunmaktadır. Su sporlarına gönül verenlerle bu sporu daha ileri noktalara çıkaracağız." dedi.

"Göl ve akarsularımız su sporları için uygun"

SİVDAK Spor Kulübü yöneticilerinden Ahmet Hasdemir, sportif çeşitliliğin artmasını istediklerini belirterek, "Geçen yıl başlattığımız su sporları faaliyetimizi bu yıl daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İlimiz sahip olduğu su kaynaklarıyla su sporlarını yapmak için uygun bir coğrafya, göllerimiz, akarsularımız bu sporları yapmak için oldukça uygun. İlimizde sportif çeşitliliğin artmasını arzu etmekteyiz. SİVDAK kulübü olarak sadece doğa sporları değil, sporun diğer branşlarıyla da ilgilenmek istiyoruz. Yirmi yılı geçkin amatörce, severek yaptığımız doğa sporlarını daha da zenginleştirerek çoğaltmak istiyoruz. Bugünkü faaliyetlerin yapılmasına vesile olan İl Temsilcisi Ahmet Yurtsever'e ve İl Müdürümüz Erdoğan Tunç'a çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.