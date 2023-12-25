Kuraklık Nedeniyle Kamış Hasadı Yapılamıyor, İhracat Düşüyor

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı içinde bulunan ve bölge halkının geçim kaynağı haline gelen kamışlar, bu yıl suyun buz tutmaması ve buna bağlı olarak hasatta kullanılan traktörlerin gölde ilerleyememesi nedeniyle hasat edilemedi. Hasatsız dönem endişe yaratırken, kamışta ihracat ciddi şekilde düştü. Bölge halkı, kuraklık nedeniyle gölün su tutmadığını, bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı içindeki kamışlar, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Çiftçiler sazlıktaki kamışları, her yıl kasım ayında buz tutan gölün iç kısımlarına kadar traktörleri ile girerek hasat ediyor. Avrupa'nın pek çok ülkesine ihraç edilen kamışlar, bu yıl suyun buz tutmaması ve buna bağlı olarak hasatta kullanılan traktörlerin gölde ilerleyememesi nedeniyle hasat edilemedi. Hasatsız dönem bölge halkını endişelendirirken, kamışta ihracat ciddi şekilde düştü. 20 yıl önce 1 milyon bağ kamış ihraç edilen bölgede, 2022'de sadece 100 bin kamış bağ yurt dışına gönderildi.

'SU DONMADIĞI İÇİN İŞ YAPAMIYORUZ'

Bölgede kamış hasadı yapan Ali Osman Akkoç (64), "40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıl kuraklıktan dolayı su buz tutmadı. Bundan dolayı da kamış biçilemedi. Yalnız ben değil, köyümüzdeki birçok kişinin geçim kaynağı kamış biçimidir. Su donmadığı için iş yapamıyoruz ve ekonomimize katkı sağlayamıyoruz. Kuraklıktan dolayı kamış biçimi yapamıyoruz. Kamışları, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyorduk. Şu anda o da durdu. Ekonomimiz bitti" dedi.

'SULTAN SAZLIĞI YILLARDIR SU SIKINTISI YAŞIYOR'

Kamış biçerek geçimini sağlayan Atalay Atasoy (56) ise "Burada doğanın dengesinin bozulduğunu görüyoruz. Sultan Sazlığı yıllardır su sıkıntısı yaşıyor. Su sıkıntısı yaşandığı için de buradaki vatandaşlar mağdur durumda. Mahallenin yüzde 80'i geçimini kamışlardan sağlıyordu, arazideki çiftçilerimiz de mağdur. Bu duruma devletimizin el atması gerekiyor. Buradaki vatandaşlar, bir çözüme kavuşturulmalı" diye konuştu.

Mehmet Akça (40) da yetkililerden konuyla ilgili çözüm istediğini belirterek, "5 yıl öncesine kadar geçimimi Sultan Sazlığı'nda kamış biçerek sağlıyordum. Kasım ayında başlaması gereken kamış biçimi kuraklık nedeniyle gecikti. Yetkililerden kuraklığa çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.