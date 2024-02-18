Kuraklık gün geçtikçe artıyor, vatandaşlar tedirgin: "Doğanın dengesi bozuldu"

Kışın ortasında yaz havası

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kış mevsiminde sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar yaz havasının tadını çıkarttı. İklim değişikliği sebebiyle tedirginlik yaşayan çiftçi Zülfü Acar, "Doğanın dengesi bozuldu. Yazı da belli değil kışı da. Atalarımızın dediği gibi yazı kışı belirsiz zaman geldik. Çocukluğumuz da en az yarım metre bir metre kar olurdu" dedi.

Kırıkkale'de şubat ayının ortası olmasına rağmen ne kar, yağmur var ne de soğuk. Vatandaşlar, kış mevsiminde bahar havasını yaşıyor. Hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar çıktığı şehirde çarşı ve parkları dolduran vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Zülfü Acar (64), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden yağan kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığını belirterek, şu anda da bahar havasını yaşadıklarını söyledi.

Buğday tarlalarının zarar gördüğünü anlatan Acar, "Aynı Nisan ayı gibi şu anda. Doğanın dengesi bozuldu. Yazı da belli değil kışı da. Atalarımızın dediği gibi yazı kışı belirsiz zaman geldik. Çocukluğumuz da en az yarım metre bir metre kar olurdu. Okula gidemezdik şimdi de gelip parkta oturuyoruz. Şu anda buğday tarlaları fareden geçilmiyor. Farenin en büyük düşmanı da kar. Kar fare deliğini kapıyor ve havasızlıktan da ölüyor" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkarttığını ifade eden Hüseyin Efe Uludoğan (14), "Şu an kış ayındayız kar yok. Bizde arkadaşlarımızla bisiklet sürüyoruz. Gayet iyiyiz ama havanın soğuk olmaması bence kötü bir şey. Çünkü kış ayındayız ama biz keyfimize bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Şubat ayında kar görmediklerini kaydeden Muhammed Emin Ulusoy (13), "Burada güzel havanın keyfini çıkarıyoruz kuzenlerimle beraber. Şubat ayında da kar göremedik. Kışta bitiyor" ifadesini kullandı.

Çiftçilik yaptığını belirten Ali Acar (65), "Ben çiftçiyim kar yok durum kritik. Ekinlerimiz iyi değil. İnşallah yağar Mart ayının sonunda umutla bekliyoruz" dedi.

Ahmet Güler ise bu senede karın yağmadığını anlattı.