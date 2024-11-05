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Kuraklık Ayrancı Barajı'ndaki Balıkları Tehdit Ediyor

Kuraklık Ayrancı Barajı'ndaki Balıkları Tehdit Ediyor
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Karaman'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Ayrancı Barajı'nda, oksijensiz kalan balıkların bir kısmı telef oldu. Amatör balıkçılar bu duruma üzüntüyle bakıyor.

Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensiz kalınca telef oldu.

Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıkların bir kısmı su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu.

Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, balıkların durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Bu seviyede bir kuraklığın daha önce hiç yaşanmadığını belirten Çetin, "Yağışların olmaması nedeniyle barajın suyu çekildi ve balıklar telef olmaya başladı. Bir olta balıkçısı olarak bu duruma çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı." dedi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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