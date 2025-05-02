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Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması Yapıldı

Kumluca'da Acı Biber Yeme Yarışması Yapıldı
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali'nde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında, yarışmacılar 3 dakikada en fazla acı biber yemeye çalıştı. Celal Demir 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma öncesinde 30 katılımcıya, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı. Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. 3 dakikada en fazla acı biber yemeye çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

Bazı yarışmacıların gözleri yaşarırken, bazı yarışmacılar da biberin acısını dindirebilmek amacıyla sık sık ayran ve su içti.

Yarışmada 3 dakikada 398 gram acı biber yiyen Celal Demir birinci oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, zorlu yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmayı kazanan Celal Demir de biberlerin kendisi için fazla acı olmadığını belirtti.

Sürenin biraz daha uzun olması halinde daha fazla biber yiyebileceğini söyleyen Demir, "Birinci olduğum için mutluyum. Geçen yıl ikinci olmuştum. Bu yıl şampiyonluğu aldım." dedi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Başkan Avcıoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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