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Kumluca'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi

Kumluca'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Kerem Kaya Turan, ilçede geçen yıl yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, 2024 yılında planlanan yatırımların da önemine dikkat çekti. Su sorununa yönelik projelerin ön planda olduğunu vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Kerem Kaya Turan, büyükşehir belediyesince geçen yıl ilçede yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Kumluca Belediye meclis üyeliği yapan Turan, Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçede geçen yıl yapılan yatırımları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçedeki yatırımlara ve hizmetlere önem verdiklerini belirten Turan, 2024 yılında planlananın en az 3 katı yatırım yaptıklarını söyledi.

Bu yatırımlar arasındaki en önemli çalışmaların ilçedeki su sorununun çözümüne yönelik olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Kumluca'ya yapılan yatırımlar arasında heyelan olan su isale hattımız, 2023'te yapımına başlanılan Atatürk Stadyumu'muz, yaş sebze ve meyve paketleme ve kurutma tesisimiz var. Çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi adına çok önemli bir tesis. İlçe merkezine uzak mahallelerimizin yollarının asfaltlanması gibi tüm bu çalışmalarla 2024 yılında birçok yatırım yaptık."

Yatırımları yaparken, sağlayacağı fayda, maliyet ve geri dönüşümü gibi birçok etmenleri değerlendirdiklerini ve aciliyet durumuna göre planlama yaptıklarını kaydeden Turan, bu yıl için de planlanan yatırımlar olduğunu dile getirdi.

İlçe ekonomisinin tarım ve turizme dayalı olduğuna dikkati çeken Turan, belediye olarak çevreci yatırımlara öncülük ettiklerini ifade etti.

Çiftçi kart projesiyle, zirai ilaç atıklarının çevreye zarar vermeden bertarafını sağlayan otomatları kullanıma sunduklarını anımsatan Turan, "Adrasan Mahallemizde tur teknelerinden atık alım gemisinin kapasitesini 40 metreküpten 200 metreküpe çıkarttık. Yaz aylarında ilçe halkımızın yayla olarak kullandığı ve yaklaşık 900 abonenin bulunduğu Karagöl yaylasında su sorununu çözüme kavuşturduk. Kısacası yapılan hizmetlerimizin tamamı insan odaklı hizmetler. İnşallah 2025 yılında da hizmetlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda da birçok hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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