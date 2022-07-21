'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı, hakim karşısında

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, evine gelip eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'ın yanındaki Ahmet Özkan'ı (35) tabancayla vurarak öldüren Musa Aktaş'ın yargılanmasına başlandı. Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini anlatan tutuklu sanık Musa Aktaş, "Beni cop ve muşta ile dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup yatak odasına kaçtım ve buradaki silahım ile can havli ateş ettim" dedi.

Olay, 8 Şubat günü akşam saatlerinde, Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik görevlisi olan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızıyla evli olan ve İngiltere'de yaşan Musa Aktaş'ın Pınarbaşı ilçesine geldiğini öğrendi. Aktaş'ın İngiltere'de ikinci evliliğini yaptığı iddiasıyla Muhammed Ufuk Aktaş, arkadaşı Ahmet Özkan ile Musa Aktaş'ın evine gitti. Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muşta ile darbetti. Musa Aktaş, yatak odasına giderek silahını alıp, Ahmet Özkan'a ateş etti. Özkan, olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı. Aktaş'ın arkasından da ateş ettiği iddia edilen iş insanı Musa Aktaş, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobiliyle kaçan Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.