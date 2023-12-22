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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı. Toplantıda hakem hataları, saldırılar ve yayın ihalesi gibi konular ele alınacak.

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

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Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da başladı.

Riva'daki TFF Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın yanı sıra diğer kulüp başkanları katıldı.

Görüşmede hakem hataları, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi ve yayın ihalesi gibi konular ele alınacak.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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