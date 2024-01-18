Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle Ankara-Konya-Aksaray kara yolunda görüş mesafesi düştü. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Ankara-Konya- Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
???????İlçe giriş çıkışlarında ve Kulu kavşağında kontrol noktaları kuran trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.