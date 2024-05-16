Kulu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın sağlığına kavuştu

Konya'nın Kulu ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle Kulu Bölge Devlet Hastanesine başvuran 66 yaşındaki Zeliha Başer, 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kalbinde de stent bulunan Başer'e, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonrası mezenter iskemi (ince ve kalın barsakların beslenmesini sağlayan damarın pıhtı atması) teşhisi konmasının ardından acil ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Mengeneci tarafından 3 saat süren ameliyatla hastanın çürüyen 150 santimetre bağırsağı alındı, pıhtı atan damar açılarak içerisindeki emboli çıkartıldı, tekrar bağırsakların kanlanması sağlanarak hasta kurtarıldı.

Mengeneci, "Hastamızı acil ameliyata aldık. Bu ameliyat ilçede ve hastanemizde ilk defa yapılan bir ameliyat. Bağırsaklarının bir kısmını çıkardık, tıkanan bağırsağı ve besleyen damarı açıp içerisindeki emboliyi çıkartıp tekrar bağırsakların kanlanmasını sağladık. Bu sayede hastamız sağlığına kavuştu. Bir gün yoğun bakımda tuttuk ve servise aldık hastamızı taburcu ettik. Hastamızı şifasına kavuşturduk." dedi.

Zeliha Başer de doktorlara teşekkür etti.