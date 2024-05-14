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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayten Gökçer'in ailesiyle taziye için görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Ersoy, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba ile telefonda görüştü ve cenaze programına destek olabileceklerini iletti. Aslı Gökçer Oba ise Bakan Ersoy'a teşekkür etti. Bakan Ersoy, Ayten Gökçer için düzenlenecek cenaze namazına katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba ile telefonda görüştü.

Ersoy, görüşmede cenaze programına ilişkin aileye destek olabilecekleri mesajını iletti.

Aslı Gökçer Oba ise Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Bakan Ersoy'un, Ayten Gökçer için İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yarın düzenlenecek cenaze namazına katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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