Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayten Gökçer'in ailesiyle taziye için görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba ile telefonda görüştü.

Ersoy, görüşmede cenaze programına ilişkin aileye destek olabilecekleri mesajını iletti.

Aslı Gökçer Oba ise Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Bakan Ersoy'un, Ayten Gökçer için İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yarın düzenlenecek cenaze namazına katılacağı bildirildi.