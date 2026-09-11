Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kocaeli'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge, Türk Devleti'nin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkan tanımayacak birlik ve kenetlenme adımıdır. Bu süreç, milli varlığımıza, ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik yarım asırlık tehdidin bütünüyle bertaraf edilmesidir." dedi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen "Kocaeli Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuşan Ersoy, sırtını milli iradeye dayayan AK Parti iktidarının 25 yıl boyunca, Türk milletinin binlerce yıllık tarihine, kültürüne, kimlik ve karakterine halel getirecek hiçbir dayatmaya boyun eğmeden, ülkeye biçilen rolleri, dayatılan senaryoları yırtıp atarak Türkiye'yi küresel düzende söz sahibi, yol belirleyici, barışın, müzakerelerin, istikrarın ve güvenin adı ve adresi kıldığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisi, ulaştırma, haberleşme, sağlık ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Ersoy, ülkenin ekonomik ve teknolojik kapasitesiyle küresel ölçekte güçlü ve etkin konuma geldiğini anlattı.

Ersoy, Türkiye'nin turizmde 12 ay ve 81 ili kapsayan vizyonuyla ürün ve pazar çeşitliliğini artırdığını, 2025'te 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde edildiğini, 2026'nın ilk 6 ayında ise 25,7 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşıldığını kaydetti.

Kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Ersoy, sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerdeki başarılarını artırdığını, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin milyonlarca kişiyi kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer aldığını ifade etti.

Ersoy, Bakanlığın Kocaeli'deki faaliyetlerine ve yatırımlarına da değinerek, "Son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu süreçte kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına ve yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verdiğimiz destek 321 milyon liradan fazladır." diye konuştu.

Kocaeli'de işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2002'de 33, bu tesislerdeki yatak kapasitesinin 966 olduğunu aktaran Ersoy, "2026 yılı eylül ayı itibarıyla konaklama tesisi sayısı 281'e, yatak kapasitesi ise 16 binin üzerine yükselmiş durumdadır. Tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise neredeyse 17 kat artış söz konusudur. 2025 ocak-haziran dönemine kıyasla şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayımız bu yıl yaklaşık yüzde 2,3 artış sağlayarak 485 bin kişi seviyesine gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden bir olan Kocaeli'nin tarih ve kültür mirasını da şehre ve insanına en yüksek faydayı sunacak şekilde değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Arkeoloji çalışmaları kapsamında, 2026 ödeneğini de sunmuş olduğumuz 'Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı' devam ediyor. Bunun yanında restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamayı da tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi özelinde çalışmamız devam ediyor. Ayrıca 2026 Yatırım Programımız kapsamına aldığımız 4 farklı projemiz daha var. Bu güzel birliktelik vesilesiyle bir de müjde vermek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü 'Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği' Bakanlığımızca onaylanmıştır. Söz konusu plan kapsamında koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin hem doğal ve kültürel değerlerinin korunmasını hem de nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda kıyı turizminin yanı sıra dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik, agro, eko turizm, kamp, karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede onaylı üst ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecektir."

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısını ardına kadar açmaktayız"

Türkiye'nin her alanda muazzam ilerleme kaydettiğini ve daha fazlası için kararlılıkla yoluna devam ettiğine işaret eden Ersoy, "Ancak bugünlere kolay gelinmedi. Dışardan ve içerden nice oyunlar, nice tuzaklar kuruldu, yalanlar, iftiralar atıldı. Vesayet odakları milli iradeyi çiğnemeye çalıştı, hainler darbeye yeltendi. Bir yandan bunlarla mücadele edilirken, koltuk sevdasıyla onlarca yıl bu ülkenin kemikleşmiş sorunlarını görmezden gelenlerin aksine bu milletin aydınlık yarınları için siyasi riskler de alındı. Yapılamaz denilen mücadelelere girişildi, konuşulamaz denilen konular masaya yatırıldı. Allah'a şükürler olsun ki attığımız her adımda, verdiğimiz her mücadelede haklı olduğumuzu gördük, hedeflerimize ulaştık. Yolumuza binbir engel çıkaranlara rağmen bu kutlu yürüyüş durdurulamadı. Milletimizin feraseti her oyunu boşa çıkardı." diye konuştu.

Ersoy, bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu ile son virajı dönmekte, içeride ve dışarıda maşa olarak kullanılan terör örgütleriyle Türkiye'ye sınır çizmeye çalışanların bütün planlarını boşa çıkarmakta olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısını ardına kadar açmaktayız. Tabii beklendiği gibi 24 yıl boyunca Türkiye'nin önünü açacak her adımımız karşısında duyduğumuz o bilindik sesler yine yankılanmaya başladı. Olmazcılar, yapılamazcılar bu devletin gücünü, bu milletin iradesini nasıl küçümsediklerini yerli ve yabancı televizyon kanallarında, gazetelerde yüksek perdeden dillendirmeye başladılar. Terörden nemalanan, dökülen kandan medet uman, canından geçen şehitlerimizi, kanını döken gazilerimizi görünce ellerini ovuşturan alçaklar birden milliyetçi kesildiler. Bir kez daha içerideki kuklalar ve onların iplerini tutan dışarıdaki kuklacılar sözde anketler, araştırmalar ile milli ve manevi değerlerimiz, sosyal ve dini kimliğimiz üzerinden algı çalışmalarına başladılar. Bunlar şaşırtıcı değil çünkü 50 yıllık projeleri, bu yola akıttıkları tonlarca para ve kaynak, yalanlarla kurdukları küresel düzenleri tarihe karışmak üzere. Bundan dolayı hüsran ve hezeyan halindeler. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve idaresinde sürece ilişkin aziz milletimizin aklındaki her soruya cevap verecek, her şüpheyi gidereceğiz. Kaldı ki her şey son derece şeffaf ilerlemektedir. Çıkarılan kanunun içeriği hassas yönlerimizi, kutlu değerlerimizi kaşımaya çalışanların yalanlarını gözler önüne sermektedir. Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge, Türk Devleti'nin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkan tanımayacak birlik ve kenetlenme adımıdır. Bu süreç, milli varlığımıza, ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik yarım asırlık tehdidin bütünüyle bertaraf edilmesidir. 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' ülküsünden hayat bulan bir devlet iradesidir. Allah'ın izni, milletimizin ferasetiyle bu irade galip gelecek, değişen ve dönüşen yeni dünya düzeninde Türkiye Yüzyılı'nın şafağı sadece milletimiz için değil, hak ve adalet, huzur ve refah özlemi duyan cümle masum ve mazlumlar için sökecektir."

Konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Bakan Ersoy'a tablo hediye etti.

Programa, bazı AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan partililer katıldı.

Kaynak: AA