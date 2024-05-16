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Küçükçekmece'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

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Halkalı Merkez Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, B.K'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Yaralanan kadın hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, B.K'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Halkalı Güvenlik Acil Durum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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