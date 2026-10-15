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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'yi BM oylaması öncesi şantajla suçladı

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'yi BM oylaması öncesi şantajla suçladı
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'yi BM oylaması öncesi ülkelere baskı ve şantaj yapmakla suçladı. Rodriguez, Marco Rubio'nun bir yenilgi daha alacağı için endişeli olduğunu söyledi; karar 2025'te 165 lehte, 7 aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edilmişti.

HAVANA, 15 Ekim (Xinhua) -- Küba, BM Genel Kurulu'nda ekim sonunda yapılması planlanan oylama öncesinde ülkelere Küba'ya yönelik ticaret ambargosunun kaldırılması çağrısında bulunan karar aleyhinde oy kullanmaları yönünde baskı yapan ABD'yi sert dille eleştirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM'de bir yenilgi daha alacağı için gergin ve endişeli olduğunu ve oylarını değiştirmeleri için çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına baskı ve şantaj uyguladığını söyledi.

Rodriguez, "Rubio, tekrarladığı yalanlar ve yeni girişimleriyle Küba halkına uyguladığı toplu cezalandırmayı gizlemeye çalışıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rubio, salı günü El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile telefonda görüştü ve kendisini "BM'de ortak öncelikleri ilerletmek" için ABD ve benzer görüşteki ortaklarıyla birlikte hareket etmeye çağırdı.

Washington'ın Küba'ya 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukaya son verilmesi çağrısında bulunan karar tasarısı, daha önce yaklaşık 30 kez BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.

Karar, 2025'te 165 lehte, 7 aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kaynak: Xinhua
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