Haberler

Küba'da Visa ve Mastercard Dönemi Sona Eriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Merkez Bankası, 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard ödeme hizmetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Kararın, ABD Başkanı Trump'ın Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararnamesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

HAVANA, 5 Haziran (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da Visa ve Mastercard ödeme hizmetlerinin devre dışı bırakıldığını belirten bir uyarı levhası, 4 Haziran 2026.

Küba Merkez Bankası, ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard aracılığıyla ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Merkez Bankası, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı, Küba halkına baskı uygulama stratejisine yönelik 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih transferi için tek cümle etti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi