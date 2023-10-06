Kuaförde Çırak Tarafından Kediye Şiddet Uygulandı

Antalya'da bir kuaförde yeni işe başlayan çırak, işyerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72 saatlik müşahede altına alınırken, güvenlik kameralarını izleyen kuaför adeta şok oldu.

İşe yeni başlayan çırak, kuaförün kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti... O anlar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen kuaför adeta şok oldu

Çırağın işine son verilirken, kedi iç kanama şüphesiyle 72 saatlik müşahede altına alındı

Serdar Latif Mantıcı: "Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim"

ANTALYA - Antalya'da bir kuaförde yeni işe başlayan çırak, işyerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72 saatlik müşahede altına alınırken, güvenlik kameralarını izleyen kuaför adeta şok oldu.

Olay, 4 Ekim Çarşamba akşamı Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı mahallesindeki bir erkek kuaföründe yaşandı. Yaklaşık 2 hafta önce Serdar Latif Mantıcı'ya ait kuaförde işe başlayan M. A. (15), işletmenin kedisini üst katta darp etmeye başladı. Bacaklarından tuttuğu kediyi defalarca tekmeleyen M. A., zaman zamanda yumruklar atıp hayvanı yere de çarptı. Bu sırada kuaförde yardım için gelen bir başka genç, sesleri duyup yukarı çıktığında M. A.'nın kediyi tekmelediğini gördü. Genç adam durumu o sırada işyerinde olmayan Mantıcı'ya bildirdi. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen Mantıcı, gördükleri karşısında şoke oldu. İşyerine gelen Mantıcı, çırağın işine son verip, durumu polise bildirdi.

Dakikalarca darp gören kedi ise iç kanama şüphesiyle veterinere götürülüp 72 saatlik müşahede altına alındı.

"Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim"

Olayın halen şokunda olan kuaför Serdar Latif Mantıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Müşterimizin oğlu yardıma gelmişti. Seslerden şüphelenip yukarı çıkmış. O anda kediye çırağın yaptıklarını görünce beni aradı. Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim. İşyerinde geldiğimde kedi bitkin haldeydi. Tırnakları kan içindeydi, kafası şişmişti. Neden böyle bir şey yaptığına dair hiçbir şey söylemedi. Gün içinde de kedinin kulağını kuyruğunu çekiştiriyordu. Kedi de onu görünce kaçıyordu. Kedim hiç zararı yoktu, saatlerce köşede yatar, sessiz ve sakindi. İşine hemen son verdim, mesleki eğitim merkezine kaydını yapmıştım, çıkışını yaptırdım."

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan çırağın kediyi darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kediyi bacaklarından tutan M. A.'nın defalarca tekmeleyip yumrukladığı, zaman zaman da yere vurduğu görüldü. Kedinin zaman zaman M. A.'nın elinden kaçtığı, ancak tekrar yakalanmasıyla darbın devam ettiği gözlenirken, bir süre sonra da işyerindeki başka bir gencin sesleri duyup gelmesi ve darp anlarına şahit olması da görüntülere yansıdı.