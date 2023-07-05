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Kuaför bahçesindeki reyhanları böyle çaldı

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Adana'da bir kadın, kuaför bahçesindeki reyhanları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuaför bahçesindeki reyhanları böyle çaldı

ADANA - Adana'da bir kadın, kuaför bahçesindeki reyhanları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir kadın kuaförün bahçesinde bulunan reyhan bitkilerini gelip çaldı. Bitkilerinin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceleyip reyhanlarının bir kadın tarafından çalındığını tespit etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi o anları sosyal medyada paylaştı. Kadının reyhanları çalma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Pınar Mahallesi Seyhan Kuaför Adana Güncel Haberler

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