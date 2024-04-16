KTÜ Öğrencileri ABD'de Sismik Tasarım Yarışması'nda Mansiyon Ödülü Kazandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, ABD'de düzenlenen 21. Sismik Tasarım Yarışması'nda mansiyon ödülü kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Nisan tarihlerinde ABD'nin Seattle şehrinde Amerikan Deprem Araştırma Enstitüsü (EERI) tarafından düzenlenen yarışmada, 10 ülkeden 40 üniversite finale kaldı.

KTÜ'yü temsilen yarışmaya katılan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Houssein Aleit, Hasan Shirvanov ve Ahmet Hakan Yiğit ile Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aykut Can Uluşan'ın yer aldığı ekip, mansiyon ödülü kazandı.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın, "Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz, mansiyon ödülüne layık görülerek bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Öğrencilerimizi canı gönülden kutlar, başarılı bilimsel çalışmalarının devamını dilerim." ifadelerine yer verildi.