Park yapılacak alandaki gecekonduyu boşaltmaları istenen anne: İlaçlarımı bile zor alıyorum
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşlanan bir kadın ve kızı, park yapılacağı gerekçesiyle oturdukları gecekondudan tahliye edilmek isteniyor. Güler Tıraş, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını ancak yüksek kiralar ve sağlık sorunları nedeniyle zor durumda olduklarını dile getiriyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, park yapılacağı gerekçesiyle oturdukları gecekonduyu boşaltmaları istenen anne-kıza, 1 hafta süre tanındı. Kronik hastalıkları bulunan Güler Tıraş (75), "Kış günü bizi sokağa çıkarmasınlar. En ucuz ev 17 bin lira, maaşım 10 bin 500 lira. İlaçlarımı bile zor alıyorum" dedi.

Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi 4431'inci Sokak'taki tek katlı gecekonduda kızı Tutku Piran Tıraş ile yaklaşık 1 yıldır oturan Güler Tıraş'a, evin bulunduğu arsaya park yapılacağı gerekçesiyle belediye tarafından tahliye için 1 hafta süre verildi. Üç kez kalp krizi geçirdiğini, birçok kronik hastalığı olduğunu anlatan Güler Tıraş, 2016'da hayatını kaybeden eşi Salih Tıraş'ın 10 bin 500 lira tutarında emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını, bunun büyük bölümünün kiraya gittiğini söyledi.

'7 BİN 500 TL KİRAYA, KALAN PARA İLAÇLARIMA GİDİYOR'

Tıraş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu evin olduğu yere park olacağını bilmiyorduk. Haftaya evi boşaltmamızı istiyorlar. Benim evi boşaltıp başka yere çıkacak durumum yok. Rahmetli eşimin emekli maaşını alıyorum, o da 10 bin 500 lira. Bunun 7 bin 500'ü kiraya, kalan para da ilaçlarıma gidiyor. Ne elektrik ne su faturamı ödeyebiliyorum. Çocuğum çalışıyor, sebze paketliyor. Ben idrarımı tutamıyorum, ayda 4 paket bez kullanıyorum. Buraya çocuk parkı yapılacakmış. Kış günü bizleri sokağa çıkarmasalar, yazın ev bulabiliriz. En ucuz bulduğumuz 1+1 ev 17 bin lira. Benim aldığım para 10 bin 500 lira, nasıl ödeyeyim bu kirayı? Ne yiyip ne içeceğiz? Çok ilaç kullanıyorum, yürüyemiyorum. Evimin önüne bile çıkamıyorum. Bir şey olduğunda ambulansla hastaneye gidiyorum. Komşularım bana çok yardımcı oluyor, bulaşıklarımı bile yıkıyorlar. Onlar olmasa kendi işimizi göremiyorum. Tek çocuğum var, o da 5-6 ay önce çatıdan düşüp kaza geçirdi. Aylarca çalışamadı. O zamanlar ilaçlarımı bile eczaneye yazdırarak aldık."

Sebze-meyve paketleme işinde çalışan Tutku Piran Tıraş, haziranda anten düzeltirken damdan düştüğünü, 4-5 ay çalışamadığını ve maddi olarak zorlandıklarını anlattı. Tıraş, "Annemin sağlık durumu çok kötü, bizim bu şartlarda kısa sürede taşınmamız imkansız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
