Kripto piyasası çıldırdı: Bitcoin nereye gidiyor?
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Bitcoin yatırımcıları endişeyle düşüşü seyrediyor. Peki diğer kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?
Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA'nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Hatta birkaç gün önce Binance, geçici olarak çekim işlemlerini askıya aldı. Fakat bu da işe yaramadı ve durum iyice kötüye gidiyor. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?
Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 18 bin dolara kadar geriledi!
Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.
Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 19 bin 140 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 18 bin 742 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 70'e yakın bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…
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Kripto para birimlerinin güncel değerleri
BTC/USDT: 19 bin 140 dolar
ETH/BUSD: 996 dolar
ADA/BUSD: 0.45 dolar
SOL/BUSD: 28.32 dolar
XRP/BUSD: 0.3057 dolar
DOGE/BUSD: 0.05241 dolar
AVAX/BUSD: 14.94 dolar
SHIB/BUSD: 0.000000773 dolar
MATIC/BUSD: 0.367 dolar
DOT/BUSD: 6.80 dolar
FTT/BUSD: 22.78 dolar
LTC/BUSD: 44.44 dolar
XLM/BUSD: 0.1050 dolar
LINK/BUSD: 5.79 dolar
UNI/BUSD: 3.67 dolar
XMR/BUSD: 106 dolar
NEAR/BUSD: 3.135 dolar
MANA/BUSD: 0.7844 dolar
ATOM/BUSD: 5.92 dolar
VET/BUSD: 0.02173 dolar
FLOW/BUSD: 1.25 dolar
SAND/BUSD: 0.7880 dolar
THETA/BUSD: 1.131 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.
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