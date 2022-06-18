Kripto piyasası çıldırdı: Bitcoin nereye gidiyor?

Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA'nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Hatta birkaç gün önce Binance, geçici olarak çekim işlemlerini askıya aldı. Fakat bu da işe yaramadı ve durum iyice kötüye gidiyor. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?

Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 18 bin dolara kadar geriledi!

Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.

Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 19 bin 140 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 18 bin 742 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 70'e yakın bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…

Kriptoda yeni kriz: ABD, Bitcoin madenciliğini yasakladı!

Kripto para birimlerinin güncel değerleri

BTC/USDT: 19 bin 140 dolar

ETH/BUSD: 996 dolar

ADA/BUSD: 0.45 dolar

SOL/BUSD: 28.32 dolar

XRP/BUSD: 0.3057 dolar

DOGE/BUSD: 0.05241 dolar

AVAX/BUSD: 14.94 dolar

SHIB/BUSD: 0.000000773 dolar

MATIC/BUSD: 0.367 dolar

DOT/BUSD: 6.80 dolar

FTT/BUSD: 22.78 dolar

LTC/BUSD: 44.44 dolar

XLM/BUSD: 0.1050 dolar

LINK/BUSD: 5.79 dolar

UNI/BUSD: 3.67 dolar

XMR/BUSD: 106 dolar

NEAR/BUSD: 3.135 dolar

MANA/BUSD: 0.7844 dolar

ATOM/BUSD: 5.92 dolar

VET/BUSD: 0.02173 dolar

FLOW/BUSD: 1.25 dolar

SAND/BUSD: 0.7880 dolar

THETA/BUSD: 1.131 dolar

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel