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Kredi kartıyla vergi ödeme limiti yükseltildi

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin 1 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve bu kararın vergi uyumunu artıracağını savundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kredi kartıyla vergi ödemelerinde limiti 5 milyon liraya yükselten ekonomi yönetimine teşekkür etti. Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitlerin yükseltilmesine yönelik talebin üyelerinin de gündeminde yer aldığını ve yakın zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilettiklerini belirten Baran, "İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren ve kredi kartıyla yapılan vergi ödemelerinde limiti 5 milyon liraya yükselten ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına, hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum" dedi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

ATO Başkanı Gürsel Baran yazılı bir açıklama yaparak, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarında limitin 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltilmesinin ATO üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Kredi kartının ticari hayatın her alana girmiş olmasına rağmen yakın zamana kadar vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılamadığını, üyelerinin de talepleri arasında yer alan bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiklerini söyledi.

"VERGİ GELİRLERİNE OLUMLU YANSIYACAĞINA İNANIYORUM"

Vergilerin kredi kartıyla ödenebilmesine imkan sağlayan düzenlemenin Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hayata geçirildiğini hatırlatan ATO Başkanı Baran, şunları kaydetti: Kredi kartıyla vergi ödemeye imkan sağlayan bu düzenleme iş dünyamız açısından çok faydalı olmuş ancak kredi kartıyla vergi ödemelerinde başlangıçta belirlenen limitler, zaman içinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Ankara Ticaret Odası olarak, limitlerin yükseltilmesine yönelik talepleri daha önce de dile getirmiştik ve limitler birkaç kez yükseltilmişti. Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığı ve yükseltilmesi gerektiğine dair sıkça gelen talepler vardı. Bu talebimizi geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmiştik. İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına, hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum.

Kredi kartıyla vergi ödeme limiti yükseltildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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