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Kozan'da asayiş uygulamasında 3 zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı. Uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 277 personelin katılımıyla 29 Ocak-5 Şubat'ta asayiş denetimi yapıldı.

Uygulamalarda, biri kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 112 fişek, 9,18 gram uyuşturucu ve 1782 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kozan Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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