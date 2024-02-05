Kozan'da asayiş uygulamasında 3 zanlı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı. Uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 277 personelin katılımıyla 29 Ocak-5 Şubat'ta asayiş denetimi yapıldı.
Uygulamalarda, biri kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 112 fişek, 9,18 gram uyuşturucu ve 1782 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.