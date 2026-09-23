Haberler

Kosova İstanbul Başkonsolosu Zeka, ETSO'yu ziyaret ederek ticari iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosova İstanbul Başkonsolosu Zeka, ETSO'yu ziyaret ederek ticari iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti. ETSO Başkanı Sezai Irmak ile görüşmede Türkiye-Kosova ticari ilişkileri ve Edirne ile Kosova arasındaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Kosova İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile Zeka arasındaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Edirne ile Kosova arasındaki ticari iş birliği imkanları ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerine de fikir alışverişi yapıldı.

Irmak, ziyareti için Zeka'ya teşekkür ederek, işbirliğiklerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama