Kosova İstanbul Başkonsolosu Zeka, ETSO'yu ziyaret ederek ticari iş birliğini görüştü

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Kosova İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile Zeka arasındaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Edirne ile Kosova arasındaki ticari iş birliği imkanları ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerine de fikir alışverişi yapıldı.

Irmak, ziyareti için Zeka'ya teşekkür ederek, işbirliğiklerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA