Koruyucu aile oldukları 2 kardeşe sünnet düğünü yaptılar

MUĞLA'da yaşayan Nedime (51) ve Kamuran Layık (53) çifti, 2 yıl önce koruyucu ailesi oldukları Alp (8) ile kardeşi Barış T.'ye (7) sünnet düğünü düzenledi, çocukların sevincine yakınları da ortak oldu.

İstanbul'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan Nedime Layık, 2010'da Muğla'ya yerleşti. 3 çocuk annesi Nedime Layık, 2016'da alışveriş yaptığı eczanede kalfa olarak çalışan Kamuran Layık ile tanıştı. Çift, evlilik kararı aldı. Ev kadını Nedime Layık'a, Sevgi Evi'nde görevli arkadaşı, 'koruyucu aile' olması yönünde öneride bulundu. Layık, arkadaşının önerisini eşi ile paylaştı. Birlikte ortak karar alan çift, 2020'de Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek 'Koruyucu Aile' projesinden yararlanmak istediklerini bildirdi. Tüm şartları yerine getiren aile, Alp ile kardeşi Barış T.'yi gördüklerinde heyecan yaşadı. Layık çifti, koruyucu ailesi oldukları kardeşler için sünnet düğünü düzenledi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği eğlencede, çocuklara kına yakılmasının ardından, takı merasimi düzenlendi. Nedime-Kamuran Layık çifti, Alp ve kardeşi Barış T., ile gecede gönüllerince eğlendi.