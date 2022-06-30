"Koruyucu Aile Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü"nde, koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi. Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü"nde, koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İdris Altuntaş, diğer müdürler ve koruyucu ailelerin katılımı ile Ekrem Orhon mahallesinde program düzenlendi. Burada toplananlar koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar Sahil Camisi önünden 15 Temmuz Demokrasi ve cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, uygulamaya konulan koruyucu aile hizmeti kapsamında mevcut durumda Rize'de 19 aile yanında 23 çocuğun bakımının sağlandığını, 10 ailenin koruyucu aile sırasında beklediğini söyledi. Altuntaş, koruyucu ailelerin sağlık güvencesi olmaması halinde, sağlık sigortalarının kurum tarafından karşılandığını belirtti. İdris Altuntaş, uygulamaya konulan koruyucu aile hizmeti kapsamında mevcut durumda Rize'de 19 aile yanında 23 çocuğun bakımının sağlandığını, 10 ailenin koruyucu aile sırasında beklediğini söyledi. AA / Fikret Delal - Güncel Koruyucu Aile Günü Faruk Duman Rize Güncel Haberler

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