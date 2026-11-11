Korsan kitapla mücadele için 'Kitabın Hakkını Ver' kampanyası başlatıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Yayıncı meslek birliklerinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla korsan kitabın önüne geçmek için "Kitabın Hakkını Ver" kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, "Strateji Daire Başkanı'na ve Mehmet Şimşek'e bir konuyu açtım. 'Devletin şu anda Türk diliyle yazan, Türkçe bilincini geliştiren, Türk okuruna hizmet eden yazarları her yıl ödüllendirmesi gerekirken siz yüzde 40 vergi alarak cezalandırmış gibi oluyorsunuz' dedim. Bana hak verdiler" dedi.

Dijital ve fiziki olarak korsan kitapçılığın önüne geçmek için "Kitabın Hakkını Ver: İzinsiz İndirme. Korsan Alma. Kopyalama" kampanyası başlatıldı. Yayıncı meslek birliklerinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan kampanyanın Rami Kütüphanesi'nde tanıtım lansmanı yapıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, şunları söyledi:

"Böyle bir konu, bir ülkenin kültür seviyesinin nerede olduğunu gösterecek kadar vahim muhtevaya sahiptir. Maalesef bizim ülkemizde korsan diye bir gerçek vardır. Çözümleri için arkadaşlarımız hiç şüphesiz mesai sarf ediyorlar. Hepsinin emeklerine şükran duyuyoruz. Ben bir yazar olarak şunu söylemek isterim ki, yüzde 40 vergi ödeyen bir insan olarak biz bu vergilerimizi, yazarlardan alınan vergileri sadece ve sadece korsanın farkındalığını artırmak için kullanılmak üzere yayın birlikleri bir teklif, o teklifi Kültür Bakanlığı da Maliye'ye götürdüğü takdirde sadece yazarlardan alınan verginin yine yazarların hakkını korumak için ayrılması mümkündür. Strateji Daire Başkanlığı'ndan da ben arkasını arayayım. Böyle bir girişimde bulunalım ve bu programları çoğaltalım. Farkındalığı artırmamız lazım.

"10'UNCU GÜNDE KORSANLA KARŞILAŞIYORUM"

Ben bir yazar olarak senede 2 bin 500 saat kapanıyorum. Kimseye randevu vermiyorum. Seyahate çıkmıyorum. Bir yere gitmiyorum. Çoluk çocuğumdan zaman çalıyorum. Bir kitap yazıyorum. Yazdığım kitabın 10'uncu gününde korsanıyla karşılaşabiliyorum. Helali hoş olsun diyemiyorum. Eskiden şöyle düşünürdüm: 'Yayınevi bana bu kitap için bir telefon verdiyse bir telefon da öbür tarafta, cennette hazır. Hakkımı yiyorlar, nasıl olsa orada alırım hakkımı' diye düşünüyordum. Bu sadece bir kendimi teselli babından düşündüğüm bir şey. Bu yaygınlaştırılmayacak şekilde önlem alınması gereken bir husustur. Emniyetimiz, yetkililer ve özellikle bilinç oluşturabilecek şekilde bir yol yordam izlemeliyiz.

"YAZAR, 'SENEYE BİR ŞEY YAZMAYAYIM' DİYOR"

Geçenlerde ben Strateji Daire Başkanı'na ve Mehmet Şimşek'e bir konuyu açtım. Dedim ki, 'Bakın, Türkiye'de yazarlardan belirli bir miktarda vergi alıyorsunuz. Baremine göre yüzde 40 oluyor. Yazarlar, yayınevleri para öderken peyderpey 3-5 ödüyor ama siz vergiyi aldığınız zaman birdenbire bütün bir yıl kazancın yüzde 40'ını geri istiyorsunuz. Yazar çok zor durumda kalıyor'. Yani onu ödemek için kredi çekmek durumunda kalıyorsunuz. 'Aslında devletin şu anda Türk diliyle yazan, Türkçe bilincini geliştiren, Türk okuruna hizmet eden yazarları her yıl ödüllendirmesi gerekirken siz yüzde 40 vergi alarak cezalandırmış gibi oluyorsunuz. Yüzde 40 vergi ödemekte zorlanan yazar, bir sonraki sene 'Bir şey yazmayayım' demeye başlıyor. Her bir kitabı 200-300 bin, yıllar içerisinde 500-800 bin kişiye ulaşan bir yazara siz 800 bin kitap sattı, satıldı ve parasını aldı diye bakıyorsunuz. Oysa şöyle bakmak da mümkün. 800 bin kişiye ulaştı, fikirleriyle onlara bir şeyler kazandırdı, toplumun aydınlanmasına katkı sağladı diye bakmanız lazım'.

"ISRARLA ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKİYOR"

Bana hak verdiler ama kanuni herhangi bir işlem yapılabilmesi için bir müracaatın olması gerekiyor. O müracaatın arkasının aranması gerekiyor. Burada yapılan bütün çalışmaların hepsini çok önemsiyorum. Arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Arkasını bırakmadan üzerinde ısrarla durmamız gereken bir konudur. Çünkü toplum bilinci, hakkaniyet, hak, hukuk ve insan hakkı, kul hakkı denilen şey burada birdenbire devreye giriyor. Asıl önemli olan toplumu bunun bozduğu, bu tarafının bozduğu. Yani korsan kitap almaya alışan 15 yaşındaki bir delikanlının gelecek hayatındaki ahlaki sorumlulukları, duyarlılıkları yahut da vicdan olgusu ona göre oluşmaya başlıyor. Bunun da önünü kapatmamız lazım."

AHMET ÜMİT: "HİÇ DEĞİLSE KORSANI ÖNLEYİN"

Buluşmaya katılan yazar Ahmet Ümit de kendisinin 26 kitabının 26'sının da korsanı olduğunu belirterek şunları şöyle konuştu:

"Bir de bir tek korsan değil. Ankara'da farklı korsan, Antalya'da farklı korsan, İstanbul'da farklı korsan, Gaziosmanpaşa'da farklı korsan, Beylikdüzü'nde farklı korsan... ya 26 kitabın 26'sı korsan olur mu? İskender Hocam, sende de var tabii. İran'da 11 tane kitabım yayınlandı. Bir tanesine telif veriyorlar aslında. Gerçekten korkunç bir durum var. Yeni çıktı kitap, 10 gün sonra korsanı geldi imzaya. Bir şey diyemiyorum. Gencecik bir çocuk gelmiş, yanında sevgilisi var. 'Kardeşim bunu korsan aldın' desem kız belki bırakıp gidecek oğlanı. Yazık yani. Hakikaten çözümsüz ve yıllardır bu meseleyi konuşuyoruz. Şimdi İskender Hocam da ben de şükür, kitapları çok okunan insanlarız. Devlet bizden... Yüzde 40 vergi veriyorum. Milyonlar veriyorum. Helal olsun, hoş olsun. Hiçbir itirazım yok ama hiç değilse şu korsanı önleyin. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Milyon dolarlar kayıp var gerçekten. Hadi neyse önemli değil, bu hamur bu suyu kaldırır ama sektör ne olacak? Arkadaşlar anlatıyorlar, bir kriz içindeyiz. Bu krizden nasıl çıkılacak? Yayınevleri kapanıyor. Nasıl olacak?

"KAMPANYA ÇOK ÖNEMLİ"

Kültür dediğimiz şey bir ulusun temelidir. Biz yazarız ve asıl bu temelin harcı olan dil malzemesini kullanıyoruz. Türkçe kullanıyoruz. Bu dil olmadan bir kültür, Türkiye olmaz. Biz buyuz ve bunu dinamitliyorlar. Birtakım insanlar, küçücük insanlar sadece karları için, başka hiçbir şey değil. 'Herkes okusun diye yapıyoruz' diyorlar, külliyen yalan. Villaları var. Başka pis işlere bulaşmış insanlar bunlar. Yani yasa dışı insanlar, kriminal insanlar. Bizim Başkomiser Nevzat'ı yollayacağım vallahi en sonunda (!) bu korsancıları bir kitapta öldürsem mi ben acaba, nasıl olur? Gerçekten büyük bir mağduriyet var ama biz yazarların dışında asıl kültür büyük bir mağduriyet içerisinde. Kültürümüz, dilimiz, edebiyatımız bir mağduriyet içerisinde. Bunun önlenmesi lazım. Yasal boşlukların kaldırılması lazım. Hepsi birlikte ele alınması lazım. Bu kampanya çok önemli. Çok büyük destek veriyorum.

"DAHA FAZLA YAZARIN OLMASI GEREKİYOR"

Elimden gelen ne varsa her zaman yanınızda olurum. Sadece mağdur bir yazar olarak değil; kültürümüze, edebiyatımıza yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için her zaman yanınızda olurum. Yenilerinin olması lazım. Bütün meslek birliklerinin birlikte hareket etmesi lazım ve burada daha fazla yazarın olması gerekiyor. Lütfen bir dahaki etkinlikte onları da çağıralım. Hep birlikte olalım. Yazarlar olarak biz başlı başına bir etkinlik gerçekleştirmeliyiz. Belki bu çok önemli olabilir, bunu desteklemek lazım. Uzun bir mücadele, belli ki kısa sürede hiçbir sonuç alamayacağız ama duyarlılığı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA