Köpeklerin saldırısında yaralandı, hastaneye giderken kaza geçirdi

AKSARAY'da akrabasına ait 2 köpeğin saldırısıyla bacakları, karnı ve elinden yaralanan Dudu Canlıer (58), hastaneye götürüldüğü sırada içinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kazada Canlıer ve otomobildeki 2 akrabası yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Dudu Canlıer, koyun kırkımından dönerken evinin yakınında amcasının oğlu Neşet Canlıer'e ait 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyup gelen yakınlarının müdahalesiyle köpeklerin elinden kurtulan Canlıer, bacakları, karnı ve elinden yaralandı.

Hastanede acil servise alınan Dudu Canlıer, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. 2 köpeğin aniden saldırması üzerine yere düştüğünü belirten Dudu Canlıer, "Koyunlarımı kırkıp gelirken, sağımdan ve solumdan 2 köpek saldırdı. Ben de bir şey yapamadım. Yere düştüm, beni ısırmaya başladılar. Çığlık atarak sesimi duyurmaya çalıştım. Sesimi duyan akrabalarım yardıma koştular; ama köpekler beni parçaladı. İki bacağımdan, karnımdan ve elimden ısırdı. Hastaneye gelirken de yolda kaza yaptık. Cumali'ye, 'acele etme' dedim; ama kısa süre sonra yolda kaza yaptık' diye konuştu.

?