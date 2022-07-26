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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca elektrik direğine çarptı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca elektrik direğine çarptı

MARDİN'in Derik ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

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MARDİN'in Derik ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe yolu üzerinde meydana geldi. Osman Ün (26), yönetimindeki 01 AGT 143 plakalı otomobille seyir halindeyken önüne köpek çıkınca, çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde tek başına olan sürücü Osman Ün, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenesinde Osman Ün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Köpeğin aniden önüne çıkmasıyla frene basıp direksiyonu kırdığını belirten Ün, "Kaldırıma ve ardından da direğe çarptım. Çok şükür takla atmadım" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Derik Güncel Haberler

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