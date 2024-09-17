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Konyaspor ve Kızılay, 300 Çocuk İçin Ayakkabı ve Kırtasiye Dağıttı

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Konyaspor Kulübü ve Kızılay Karatay Şubesi, 300 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı. Etkinliğe Konyasporlu futbolcular da katıldı ve projeye destek verenlere teşekkür edildi.

Konyaspor Kulübü ve Kızılay Karatay Şubesi, 300 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisinin ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Celalettin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Konyasporlu futbolcular Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu ve Emanuel Boateng de katıldı.

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Konyaspor ailesi olarak söz konusu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz burada sporun sadece futbol olmadığını, sporun bir kardeşlik bir köprü olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Kızılay Karatay Şubesi Başkanı Ali Küçük de "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında yürütülen çalışmayla 5 farklı okuldan ihtiyaç sahibi 300 çocuğun ayakkabı ve kırtasiye ihtiyacının karşılandığını belirterek, "Her yıl yapmış olduğumuz programı bu yıl tekrar icra ediyoruz, programımıza destek veren Konyaspor başkan ve yönetimine, Nalçacılılar taraftar gurubumuza, bağışçı ve gönüllülerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarz programlarda bir araya gelmek hem çocuklarımızın dünyasına umut hem de katılımcılarımızın gönüllerine huzur vermektedir." diye konuştu.

Karatay Milli Eğitim Müdürü Sami Saldıç da projeye destek veren Kızılay, Konyaspor yönetimi ve futbolcularına teşekkür etti.

Program Konyasporlu futbolcuların öğrencilere hazırlanan hediye paketlerini dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

Konyaspor Kızılay Futbol Güncel Çocuk Yaşam Spor

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