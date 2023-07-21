Konyaaltı Belediyesi Alim Pınarı Yaylası'nın yol sorununu çözdü

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun çoğunluğunu Karatepe Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu Alim Pınarı Yaylası'nın yıllardır süregelen yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte nüfus yoğunluğu yaşanan yaylalarda çalışmalarını hızlandırdı. Gerek ilçe merkezi, gerekse de kırsal mahalle ve yaylalarda yapılan hizmetlerin eşit oranda ve kalitede olmasını gözeterek çalışmalarını sürdüren ekipler, Alim Pınarı Yaylası'nın yıllardır süren yol sıkıntısını da çözüme kavuşturdu. Nüfus oranının büyük çoğunluğunu Karatepe Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu Alim Pınarı Yaylası'nda yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla başlayan ve yaylanın girişinden çıkışına kadar tüm yolları içeren çalışmalar yayla sakinlerinin yüzünü güldürdü.

"Eşit hizmet"

Yayla içerisinden geçen yolların daha önce çukurlarla dolu olduğunu ve hem araç hem de yaya olarak çok zorluk yaşadıklarını ifade eden yayla sakini Tayfun Gezer, Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla bu sorunun çözüldüğünü aktardı. Alim Pınarı'na yaz aylarında geldiğini kaydeden Gezer, " Yılın kalan zamanında Uluç Mahallesi'nde yaşıyorum. Belediyemiz, Uluç ve diğer mahallelerde nasıl çalışıyorsa, kırsal bölgeler ve yaylalara da aynı şekilde hizmet getiriyor. Bunu görmek çok güzel. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi. Yolun eski hali nedeniyle çok çile çektiklerini belirten yayla sakini Yalım Coşkun ise, Konyaaltı Belediyesi'nin çalışmasıyla yayla yollarının çok güzel olduğunu söyleyerek, memnuniyetini ifade etti. - ANTALYA