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Konya haberi | Konya'da ilçe belediye başkanının darbedilmesiyle ilgili 5 şüpheli serbest bırakıldı

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Konya haberi | Konya'da ilçe belediye başkanının darbedilmesiyle ilgili 5 şüpheli serbest bırakıldı

Konya gündem haberi... Konya'da Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı darbettiği öne sürülen 5 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'da Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı darbettiği öne sürülen 5 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden G.B, İ.B, D.B. ve Y.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, gözaltına alınan S.U. ise salıverildi.

Öte yandan Akşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Akbuğa, taburcu edildi.

Belediye Başkanı Akbuğa, iki gün önce akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşamış, kavgaya dönüşen olayda şüphelilerin, Akbuğa'yı darbettiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

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