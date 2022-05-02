Konya'daki yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Hüseyin Dumru - Güncel
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ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİKonya'nın Bozkır ilçesinde çıkan yangında meydana gelen göçük altında kalan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile onu kurtarmak için alevlerin arasına giren annesi Havva Yar Sırım'ın cenazeleri, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
BOZKIR, KONYA (DHA) - ANNE VE OĞLU DEFNEDİLDİ
Konya'nın Bozkır ilçesinde çıkan yangında meydana gelen göçük altında kalan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile onu kurtarmak için alevlerin arasına giren annesi Havva Yar Sırım'ın cenazeleri, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Dumru - Güncel