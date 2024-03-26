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Konya'da Zimem Defteri Geleneği Ramazanda da Sürdürülüyor

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Konya'da "zimem defteri" geleneği bu ramazanda da sürdürülüyor.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana geleneksel olarak MÜSİAD Konya olarak zimem defteri kapatma işlemini bu yıl da ramazan ayının başından beri yaptıklarını dile getirdi.

Kağnıcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Üyelerimizin zekatlarından göndermiş oldukları hayırlarını, hasenatlarını, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak için kullanıyoruz. Bunun için Konya'nın kenar mahallerini ücra köşelerinde ne kadar bakkal varsa dokunmadık yer bırakmamak üzere hepsini dolaşmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz zamanda bu bir zekat parası olduğu için borcu olanları veresiye defterinden tespit ettikten sonra bizzat kendilerini arayıp gerçekten böyle bir zekata ihtiyaçlarının olup olmadığını kendilerine zekat düşüp düşmediğini teyit ettikten sonra borçlarını kapatıyoruz. İşin güzel tarafı şu, alan el veren eli görmüyor. Bu işin en güzel tarafı. Bakkallarımıza da ekonomik olarak bir fayda sağlamış oluyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 milyon lira civarında bir rakamı bakkallara ulaştırarak zimem defterini kapatmış olduk."

Kaynak: AA / Güncel

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