Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 602 Adet Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir mahallesinde 138411 Sokak'ta şüphelenilen bir otomobili durduran polis ekipleri araç sürücüsü H.K. üzerinde yaptığı aramada üzerinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K. araçla birlikte emniyete götürülürken araçta yapılan detaylı aramada gizlenen 546 adet daha uyuşturucu hap ve nakit para bulundu.

Şüpheli hakkında TCK 188 ve TCK 191 suçlarından emniyetteki yapılan işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.