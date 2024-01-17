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Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir araç takla attı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seydişehir Ortakaraören yolu Başkaraören Mahallesi girişinde Şevki Atabek idaresindeki 42 K 1956 plakalı otomobil ile Durmuş Koyuncular idaresindeki 42 ZR 774 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 42 ZR 774 plakalı araç takla attı.

Kazada her iki araç sürücü ve araçta bulunan Fatmanur Atabek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarlarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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